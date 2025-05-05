معاريف: الحوثيون اختبروا صواريخ إيرانية متطورة في ضرب "بن غوريون"

فلسطين اليوم

قالت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الاثنين 5 مايو 2025، إن تقديرات إسرائيلية ترى أن الحوثيين اختبروا صواريخ إيرانية متطورة في ضرب مطار اللد "بن غريون".

ووفق الصحيفة، فإن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تقدر أن القوات المسلحة اليمنية، أطلقت 3 صواريخ باليستية وطائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، وهي رد مباشر على الضغوط الشديدة التي يمارسها الجيش الأمريكي في الآونة الأخيرة.

وأضافت أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون صباح الأحد من اليمن تم رصده فور إطلاقه من خلال الحلفاء الأمريكيين.

وتابعت: "وفقا للخطة تم إطلاق صاروخين اعتراضيين عليه: صاروخ اعتراضي أمريكي وصاروخ حيتس 3 إسرائيلي، لكن كلا الصاروخين أخطآ هدفهما لأول مرة".

وكان مركز معلومات الاستخبارات والإرهاب الإسرائيلي، أشار إلى أن الحوثيين يمتلكون صواريخ باليستية من طراز "قدس 2" و"قدس 3"، وهي فعالة على مدى يتراوح بين 2000 و1300 كيلومتر، ويمكنها أن تضرب بشكل فعال أهدافاً في إسرائيل التي تبعد أكثر من 1500 كيلومتر عن اليمن.

وكان الباحث في مركز "الأى إن إس إس" الإسرائيلي، جوشوا كاليسكي قال إن الصواريخ الباليستية الحوثية هي صواريخ إيرانية يبلغ مداها ما بين 1600 إلى 2000 كيلومتر.

وهذا هو الصاروخ الإيراني المتطور "شهاب 3" الذي يصل مداه إلى 2000 كيلومتر، أو نسخ أخرى من شهاب مثل صاروخ "بركان 3" الذي يصل مداه إلى نحو 1200 كيلومتر.

ويبلغ مدى صواريخ كروز "سومار" بمختلف نسخها 2000 كيلومتر، وهي قادرة على حمل رأس حربي يزن 500 كيلوغرام.

ووفق التقرير العبري، هناك صاروخ كروز آخر ذو مدى أقصر وهو "قدس-2"، ومن المعروف أن هناك جهوداً تبذل لرفع مداه التشغيلي وقدرته الاستيعابية.

وأشار إلى طائرة "صماد 4" الهجومية المسيرة، التي يتراوح مداها بين 2000 و2500 كيلومتر، وتحمل رأساً حربياً يزن 45 كيلوغراماً من المتفجرات.

في الوقت نفسه، لا يزال المسؤولون الإسرائيليون يدرسون تغيير سياسة ضبط النفس التي اتبعتها تل أبيب خلال الشهرين الماضيين تجاه الحوثيين، والرد المباشر على إطلاق النار، بحسب الصحيفة.