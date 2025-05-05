بعد الموافقة على استئنافها: شروط إسرائيل لتوزيع المساعدات

فلسطين اليوم

كشف موقع واللا الإسرائيلي عن مصدر رفيع مطلع، اليوم الاثنين 5 مايو 2025، تفاصيل قرار استئناف المساعدات لقطاع غزة عبر آلية جديدة.

وحسب الموقع، فوفقًا لقرار الكابينت الليلة، فإن خطة توزيع المساعدات الجديدة لن تُنفّذ فورًا، بل سيتم تفعيلها عند الضرورة، حسب تطورات الوضع في غزة.

كما أن المساعدات ستُقدّم ضمن مناطق خاصة تُقيمها إسرائيل جنوب القطاع.

وزعمت القناة "14" العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ ببناء مواقع لتوزيع المساعدات الإنسانية على أهالي غزة.

ومطلع مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن "إسرائيل" تنصلت منه، واستأنفت الإبادة في 18 من ذات الشهر.

وفي 2 مارس أغلقت "إسرائيل" معابر القطاع أمام المساعدات الإغاثية والوقود واستأنفت الإبادة الجماعية.

ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.