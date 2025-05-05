الكابنيت يوافق على توسيع العملية البرية واستئناف المساعدات

فلسطين اليوم

قال موقع والا العبري اليوم الاثنين 5 مايو 2025، نقلاً عن مسؤول كبير يقول بأن الكابينت الإسرائيلي صادق على توسيع عملية جيش الاحتلال في قطاع غزة.

ووفقاً لقناة كان، فإن خطة توسيع العملية البرية، التي عُرضت هي تدريجية، وتشمل نشاطاً موسعاً في منطقة معينة ولاحقا في مناطق إضافية.

وأفاد الموقع، أن خطة توسيع الحرب لن تُنفّذ على الفور، إذ هناك حاجة لاستدعاء قوات احتياط، وتجهيز القوات للعمل، إلى جانب زيارة ترامب المرتقبة للشرق الأوسط.

وذكر الموقع، أن العملية قد تستغرق ما بين 10 إلى 14 يومًا. في المقابل، ستستمر الجهود للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حماس.

ووفقاً للمسؤول، وافق الكابنيت على الخطة الإسرائيلية الأميركية لاستئناف نقل المساعدات إلى غزة، من خلال صندوق دولي وشركات خاصة.

كما تقرر في الاجتماع بذل الجهود للتوصل إلى إتفاق لإطلاق سراح الأسرى بحلول موعد وصول الرئيس ترامب إلى المنطقة.