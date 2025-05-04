"إسرائيل" تنتهي من التحقيق بشأن الصاروخ اليمني.. إلى ماذا توصلت؟

فلسطين اليوم

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 4 مايو 2025، عن انتهاء التحقيق الأولي الذي أجراه قائد سلاح الجو الإسرائيلي في أعقاب سقوط الصاروخ الذي أُطلق من اليمن صباح اليوم في منطقة مفتوحة بالقرب من مطار بن غوريون.

ووفق المتحدث باسم جيش الاحتلال، فقد أشارت النتائج الأولية إلى عدم وجود خلل في عملية الكشف، أو تشغيل أنظمة الاعتراض والإنذار للجبهة الداخلية.

وقال: "وفقًا للتقييم، يُرجّح أن يكون هذا عطلًا فنيًا في صاروخ الاعتراض الذي أُطلق على الصاروخ".

وأضاف: "منذ بداية الحرب، اعترض سلاح الجو عشرات الصواريخ التي أُطلقت من اليمن بنسبة نجاح تجاوزت 95%".