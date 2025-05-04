‏منظمات أممية تًعلن عدم تعاونها مع الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على غزة

فلسطين اليوم

أعلن رؤساء كافة وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العاملة في غزة، اليوم الأحد 4 مايو 2025، أنهم لن يتعاونوا مع الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع.

‏ووفق موقع "واللا" العبرية: "هذا يعني أنه سيكون من الصعب، بل من المستحيل، تشغيل آلية المساعدات التي تعمل عليها الولايات المتحدة و(إسرائيل)".

وقال الموقع: "سوف تتردد أغلب دول العالم في المساهمة بالمال في هذه الآلية إذا عارضتها الأمم المتحدة".

وفي السياق، أعلنت منظمات أممية وغير حكومية، اليوم، عدم مشاركتها في أي خطة بقطاع غزة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية الدولية.

وقالت: "️منذ 9 أسابيع منعت (إسرائيل) دخول الإمدادات إلى غزة فتوقفت المخابز وجاع الأطفال، مشددة على أن "تل أبيب" حاولت تعطيل نظام توزيع المساعدات الأممي في غزة.

وأشارت إلى أن "إسرائيل" فرضت تسليم الإمدادات عبر مراكزها وفق شروط عسكرية بعد إعادة فتح المعابر.

وزعمت القناة "14" العبرية، اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ ببناء مواقع لتوزيع المساعدات الإنسانية على أهالي غزة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ضغط على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بإدخال الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.

وفي 2 مارس أغلقت "إسرائيل" معابر القطاع أمام المساعدات الإغاثية والوقود واستأنفت الإبادة الجماعية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.