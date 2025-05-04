الصحة العالمية: شاحناتنا المُحملة بالأدوية تنتظر السماح بعبورها لغزة

فلسطين اليوم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد 4 مايو 2025، أن لديها 30 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية تنتظر الدخول إلى غزة، لكن استمرار إغلاق المعابر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يحول دون ذلك.

وقالت الصحة العالمية: "إن موظفي الرعاية الصحية في غزة منهكون جداً؛ نظراً لعدم توفر مساعدة من الخارج.

وأَضافت: "وفقا للقانون الدولي فإن (إسرائيل) ملزمة بإدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة".

وشددت على أن "إسرائيل" ترفض السماح بدخول شاحنات المساعدات رغم مطالباتها المتكررة بسرعة إدخالها إلى القطاع.

ومطلع مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن "إسرائيل" تنصلت منه، واستأنفت الإبادة في 18 من ذات الشهر.

وفي 2 مارس أغلقت "إسرائيل" معابر القطاع أمام المساعدات الإغاثية والوقود واستأنفت الإبادة الجماعية.

ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,535 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,491 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.