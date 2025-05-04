مستوطنون بحماية الاحتلال يعتدون على مواطنين جنوب نابلس

فلسطين اليوم

اعتدى مستوطنون متطرفون، اليوم الأحد 4 مايو 2025، على عدد من المواطنين في قرية عينابوس جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد المجلس القروي في عينابوس، بأن مستوطنين، بحماية جيش الاحتلال، هاجموا منطقة الخلة في القرية، واعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين بينهم رئيس المجلس، وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام.

وأضاف أنه جرى احتجاز عاملي نظافة أثناء عملهما في جمع النفايات في القرية.