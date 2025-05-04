إيران: سنرد بقوة حال اعتدى الأمريكيون علينا

فلسطين اليوم

أكد وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده، اليوم الأحد 4 مايو 2025، أنه في حال اعتدى الأمريكيون عليهم فسيردون بقوة، وسيستهدفون كل المصالح والقواعد الأمريكية.

وقال زاده في تصريحات صحفية: "ليس لدينا أي عداء مع دول الجوار، لكن القواعد الأمريكية أهداف لنا إذا تعرضنا للاعتداء".

واليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة مع شبكة "أن بي سي" إنه مستعد لسماع دعوات السماح لإيران بالسعي لامتلاك الطاقة النووية المدنية مع إنهاء برنامجها للأسلحة النووية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن "الطاقة المدنية غالبًا ما تؤدي لاحقًا إلى حروب عسكرية".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أوضح في وقت سابقٍ من اليوم، أن بلاده لا تربط مستقبلها بنتائج تلك المحادثات، و"لا تتفاوض من منطلق ضعف".