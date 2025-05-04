جيش الاحتلال يبدأ ببناء مواقع لتوزيع المساعدات على أهالي غزة

فلسطين اليوم

زعمت القناة "14" العبرية، اليوم الأحد 4 مايو 2025، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ ببناء مواقع لتوزيع المساعدات الإنسانية على أهالي غزة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ضغط على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بإدخال الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.

كما أشارت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى أن حوالي 3000 شاحنة مساعدات تنتظر الدخول لغزة، وعلى "إسرائيل" رفع الحصار.

قال مراسل موقع "واللا" العبري "باراك رافيد"، أمس إن الولايات المتحدة و"إسرائيل"، بالتعاون مع مؤسسة دولية، تقتربان من إقرار آلية جديدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تهدف إلى منع وصولها لحركة حماس وضمان توزيعها المباشر على المدنيين، وفق قوله.

ومطلع مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن "إسرائيل" تنصلت منه، واستأنفت الإبادة في 18 من ذات الشهر.

وفي 2 مارس أغلقت "إسرائيل" معابر القطاع أمام المساعدات الإغاثية والوقود واستأنفت الإبادة الجماعية.

ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.