الجرائم تستعر.. مقتل شخص بالرصاص في الداخل الفلسطيني

فلسطين اليوم

قُتل شخص يبلغ من العمر 54 عاماً، وأُصيب اثنان آخران، أحدهما بجروح متوسطة والآخر بجروح طفيفة، مساء اليوم الأحد، إثر تعرّضهم لجريمة إطلاق نار في حي المطلة بمدينة شفاعمرو في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

وبذلك، ترتفع حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48 إلى 85 ضحية منذ بداية عام 2025.

ويُسجَّل من بين القتلى أربع نساء وفتَيان دون سن الـ18، إلى جانب ستة أشخاص قُتلوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال عام 2024، قُتل في المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48 221 شخصًا، مقارنة بـ222 جريمة قتل سُجّلت في عام 2023