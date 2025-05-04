ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة وريال مدريد

فلسطين اليوم

يستمر الصراع على لقب الدوري الإسباني بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، قبيل مواجهتهما المرتقبة في الجولة الـ35، بينما بات أتلتيكو مدريد خارج دائرة المنافسة نظريا.

وشهدت منافسات الجولة الـ34 من "الليغا" التي أقيمت معظم مبارياتها أمس السبت واليوم الأحد، فوز برشلونة بشق الأنفس على مضيفه بلد الوليد بنتيجة 2-1، كما تغلب ريال مدريد بصعوبة أيضا على ضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 3-2، في حين انتهى لقاء أتلتيكو مدريد مع مضيفه ديبورتيفو ألافيس بالتعادل السلبي.

وبهذه النتائج، ارتفع رصيد برشلونة إلى 79 نقطة في الصدارة، متقدما بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، غريمه التقليدي ريال مدريد، وبفارق 12 نقطة كاملة عن أتلتيكو مدريد، الذي فقد عمليا كل آماله في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

ويلتقي ريال مدريد مع مضيفه برشلونة في الجولة المقبلة من الدوري على ملعب "مونتجويك" يوم السبت الموافق 11 مايو الجاري، في مباراة هامة لكنها لن تكون حاسمة لتحديد بطل "الليغا".

وفي حال فوز برشلونة، سيقترب كثيرا من التتويج بلقب البطولة، أما في حال خسارته، فإن ذلك سيعطي ريال مدريد فرصة ذهبية لحسم اللقب، شرط أن يحقق الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية، وتعرض برشلونة لأي تعثر في إحدى مبارياته.

وفي ما يلي ترتيب الدوري الإسباني:

1- برشلونة 79 نقطة، من 34 مباراة.

2- ريال مدريد 75 نقطة، من 34 مباراة.

3- أتلتيكو مدريد 67 نقطة، من 34 مباراة.

4- أتلتيك بيلباو 60 نقطة، من 33 مباراة.

5- فياريال 58 نقطة، من 34 مباراة.

6- ريال بيتيس 54 نقطة، من 33 مباراة.

7- سيلتا فيجو 46 نقطة، من 34 مباراة.

8- رايو فاليكانو 44 نقطة، من 34 مباراة.

9- ريال مايوركا 44 نقطة، من 33 مباراة.

10- أوساسونا 44 نقطة، من 34 مباراة.

11- ريال سوسييداد 42 نقطة، من 33 مباراة.

12- فالنسيا 42 نقطة، من 34 مباراة.

13- خيتافي 39 نقطة، من 34 مباراة.

14- إسبانيول 39 نقطة، من 33 مباراة.

15- إشبيلية 37 نقطة، من 33 مباراة.

16- ألافيس 35 نقطة، من 34 مباراة.

17- جيرونا 35 نقطة، من 33 مباراة.

18- لاس بالماس 32 نقطة، من 34 مباراة.

19- ليجانيس 30 نقطة، من 33 مباراة.

20- بلد الوليد 16 نقطة، من 34 مباراة.