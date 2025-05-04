زامير: سنوسع العملية العسكرية في غزة وسنعمل بمناطق جديدة

فلسطين اليوم

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأحد 4 مايو 2025، إنهم أصدروا عشرات آلاف أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط لتوسيع ورفع شدة العملية العسكرية في غزة.

وادعى زامير في تصريح صحفي، إن هدف توسيع العملية العسكرية في غزة، هو تكثيف الضغط بهدف إعادة المحتجزين الإسرائيليين وحسم المعركة ضد حركة حماس.

وأوضح، أن جيش الاحتلال سيعمل في مناطق جديدة في غزة، مبيناً: "سندمر كل البنى التحتية للمقاومة فوق الارض وتحتها".

يشار إلى أن صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، قالت إن جيش الاحتلال أرسل إخطارات استدعاء لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، مضيفة أن ذلك يأتي قبيل مناقشة حكومة نتنياهو لقرار بشأن توسيع نطاق العملية العسكرية في قطاع غزة.

وأبرزت الصحيفة العبرية، أن "إسرائيل" قد تبدأ "في شن هجوم كبير خلال الأيام المقبلة".

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,535 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,491 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.