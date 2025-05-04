فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الأحد 4 مايو 2025، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً شرق مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان في المنطقة، باستشهاد 15 مواطناً، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، من جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة عائلة صيام في شارع النخيل بحي التفاح شرق مدينة غزة

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52,535 شهيدًا و118,491 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023م.