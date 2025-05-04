ريال مدريد يتغلب على سيتا فيغو ويكثف الضغط على برشلونة

فلسطين اليوم

في مباراة مثيرة، تفادى ريال مدريد عودة قوية لفريق سيلتا فيغو في الشوط الثاني وتغلب عليه بنتيجة 3-2، ليواصل الضغط على برشلونة في صراع الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وظهر ريال مدريد خلال مواجهته أمام ضيفه سيلتا فيغو، التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من الدوري الإسباني، وكأنه قد حسم نقاط المباراة الثلاث مبكرا، عندما أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما أردا غولر وكيليان مبابي في الدقيقتين 33 و39.

وفي بداية الشوط الثاني، عاد مبابي ليسجل الهدف الثالث للنادي الملكي في الدقيقة 48، ليوحي بأن اللقاء قد انتهى تماما لصالح الفريق الأبيض.

لكن سيلتا فيغو أظهر روحا قتالية كبيرة في الشوط الثاني، لا سيما بعد نزول نجمه المخضرم ياجو أسباس من مقاعد البدلاء، حيث تمكن الفريق الضيف من تسجيل هدفين عن طريق خافي رودريغيز والسويدي فيليوت سفيدبيرج في الدقيقتين 69 و76 على الترتيب، وأصبحت المباراة مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة.

وحاول لاعبو سيلتا فيغو إدراك هدف التعادل في الوقت المتبقي، لكنهم دهشوا بتألق كبير من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي أنقذ مرماه من أكثر من فرصة خطرة، ليخرج الريال بالنقاط الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 4 نقاط خلف برشلونة المتصدر، مع تبقى 4 جولات على نهاية البطولة.

في المقابل، توقف رصيد سيلتا فيغو عند 46 نقطة في المركز السابع.

ويأتي هذا الفوز ليشكل دفعة معنوية قوية للريال قبل لقاء الكلاسيكو المرتقب ضد برشلونة في الجولة المقبلة السبت المقبل، حيث سيحتاج فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى تحقيق الفوز إذا أراد الاحتفاظ بفرصه في الدفاع عن اللقب للموسم الثاني على التوالي.