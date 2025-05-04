لواء "إسرائيلي" حول قرار توسيع العملية في غزة: مقابرنا ستمتلئ بالجنود

فلسطين اليوم

هاجم لواء احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 4 إبريل 2025، قرار جيش الاحتلال باستدعاء آلاف من جنود الاحتياط بهدف توسيع العملية العسكرية في غزة.

وقال اللواء احتياط بجيش الاحتلال "إيال بن رؤوفين" في مقابلة مع إذاعة "103 إف إم" العبرية حول تعبئة قوات الاحتياط استعدادًا لتوسيع العملية في غزة: "نحن في وضع صعب للغاية، نسير نحو كارثة، هذه خطوة عسكرية كبرى، نتائجها الواضحة هي أنه لن يبقى أسير إسرائيلي على قيد الحياة، وستظل مقابرنا العسكرية تمتلئ بالجنود من الرجال والنساء، وسيتعرض الجنود للأذى، وكل هذا بلا أفق سياسي".

يشار إلى أن صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، قالت إن جيش الاحتلال أرسل إخطارات استدعاء لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، مضيفة أن ذلك يأتي قبيل مناقشة حكومة نتنياهو لقرار بشأن توسيع نطاق العملية العسكرية في قطاع غزة.

وأبرزت الصحيفة العبرية، أن "إسرائيل" قد تبدأ "في شن هجوم كبير خلال الأيام المقبلة".