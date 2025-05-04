حكومة نتنياهو تُقرر تنفيذ عملية عسكرية ضد اليمن

فلسطين اليوم

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 4 مايو 2025، تنفيذ عملية عسكرية ضد اليمن، بعد إطلاق صاروخ صباح اليوم سقط في مطار بن غوريون.

وقالت قناة "كان" العبرية: "في ختام الجلسة التي عقدها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع قادة المنظومة الأمنية، (إسرائيل) تنوي تنفيذ عملية ضد اليمن، وذلك في أعقاب سلسلة الإطلاقات الأخيرة وسقوط الصاروخ صباح اليوم في مطار بن غوريون".

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال إن صاروخاً أطلق من اليمن سقط بالقرب من الصالة الرئيسية لمطار بن غوريون الإسرائيلي، مما تسبب في توقف مؤقت لحركة الملاحة، وأضراراً كبيرة في المنطقة.