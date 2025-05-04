فلسطين اليوم

قالت القناة "12" العبرية، اليوم الأحد 4 مايو 2025، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أجرى أمس نقاشاً بشأن إمكانية إلغاء أوراق نقدية من فئة الـ 200 شيكل، بشأن إمتلاك حركة حماس الكثير منها في غزة.

وقالت القناة العبرية: " أجرى نتنياهو أمس نقاشًا حول الاقتراح بإلغاء أوراق الـ200 شيكل في غزة، بمشاركة وزير الخارجية ساعر ووزير المالية سموتريتش ومحافظ بنك (إسرائيل).

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يناقش فيها بنيامين نتنياهو إلغاء العملة النقدية من فئة الـ 200 شيكل، بزعم أن أكثر من ثلثي أموال حركة حماس من تلك الفئة.