الاحتلال يغيّر مخططاً للاستيلاء على أراضٍ في بيت لحم

فلسطين اليوم

أعلنت قوات الاحتلال، اليوم الأحد 4-5-2025، تغيير مخطط للاستيلاء على أراضٍ في بلدة حوسان غرب بيت لحم بالضفة المحتلة.

وقال المختص بشؤون الجدار والاستيطان حسن بريجية: "سلطات الاحتلال أصدرت مخططاً تفصيلياً يتضمن تغيير تخصيص أراضٍ في موقع "واد الحمرا" في بلدة حوسان، وذلك بموجب المخططين رقم (1/1/3/10/2/436) و(426/7/أ/2/2)، بهدف بناء وحدات سكنية استعمارية، ومبانٍ عامة، وإصدار تراخيص بناء وإشغال في مستعمرة "بيتار عيليت" المقامة على أراضي المواطنين".

وأوضح بريجية أنه "يتضمن المخطط تغيير خط بناء طريق 375 من عرض 100 متر إلى 50 متراً، وإنشاء محطات وقود".