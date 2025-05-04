اليمن: لن نوقف ضرب "إسرائيل" إلا بوقف العدوان عن غزة

فلسطين اليوم

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني، مهدي المشاط، اليوم الأحد 4-5-2025، أنه على المغتصبين الصهاينة ألا يثقوا في إدارتي نتنياهو وترامب مطلقاً.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان وقادة المناطق العسكرية.

وقال المشاط في تصريحات صحفية: "لن نوقف ضرباتنا إلى الأراضي المحتلة إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

وأضاف: "سنذهب إلى خيارات تصعيدية أخرى في حال استمر العدوان الصهيوني على غزة، مبيناً أنه لا يزال بمقدور الصهاينة العودة إلى أوطانهم ومغادرة فلسطين قبل ألا يتمكنوا من ذلك".

وتابع المشاط: "خلاصة الموقف المشرف للأمة هو في اليمن، وخلاصة موقف اليمن هو أنتم، مشدداً على أنه "بفضل الله سبحانه وتعالى وفقنا لإفشال المرحلة الأولى من العدوان على اليمن".

وأردف: "معلومات الجيش الأمريكي مكشوفة لجيشنا اليمني، وليس بمقدورهم منع هذا الانكشاف وهذا ما نعرفه ونثق به".

وزاد المشاط قائلاً: "ضرب حاملة الطائرات ترومان بدقة عالية هذا الأسبوع وإسقاط f18 من على متنها دليل واضح وشاهد على صحة ما نقول".

وقال: "حذرنا الأمريكي بطرق غير مباشرة من خطوات مزعجة لكنه لم يرعو ولأنه لا يأبه بحياة الصهاينة تجاهل تحذيرنا متوهما بأن منظوماته ستمنع خطواتنا".

وأضاف المشاط: "شرف كبير لنا أن وفقنا الله لخوض هذه المعركة تحت أشرف عنوان وأطهر قضية، مبيناً "نحن أسقطنا كل الحجج، والمعركة أصبحت الآن بين يهودي ومسلم".

وتابع قائلاً: "نتابع انجاز خطة طوارئ مع الحكومة للمرحلة الراهنة، والمؤسسات الرسمية كلها معكم والشعب معكم، الله معنا جميعاً والنصر هو من عنده".