23 شهيداً بغارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

ارتفعت حصيلة غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأحد، إلى 23 شهيداً، بينهم 19 شهيداً في مناطق جنوب القطاع.

وذكرت مصادر محلية: "استشهاد المواطنة نسرين العبد قاسم، وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الصحفي رامي أبو شمالة في حي الأمل بمدينة خان يونس".

واستُشهد أربعة مواطنين من عائلة قنن في قصف استهدف شقة سكنية في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس.

كما استُشهد الشاب إبراهيم باسم النجار، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة واد صابر جنوب بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

واستُشهد المواطنان سالم الجبور وبيان ناجي حسين النجار متأثرين بجروح أُصيبا بها في قصف سابق على المدينة.

وسابقاً، استُشهد عشرة مواطنين، بينهم سبع نساء وطفل، في قصف استهدف خيمة نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

وذكرت المصادر: "انتشال جثمان الطفل سيف عبد الرحمن السنوار، جراء قصف استهدف منزل عائلة البيرم في مخيم خان يونس يوم أمس".

أما في وسط القطاع، استُشهدت المواطنة فاطمة رائد أحمد أبو هويشل، وأصيب ثمانية آخرون في قصف استهدف منزل عائلة أبو هويشل في مخيم النصيرات.

وفي مدينة غزة، استُشهد المواطن محمد حبيب (33 عاماً)، وأصيبت زوجته، إثر استهداف طائرات الاحتلال حي التفاح شرق المدينة.

وفي شمال القطاع، استُشهد المواطن حسن زكريا الزعانين، متأثراً بجروحه الخطيرة التي أُصيب بها في قصف إسرائيلي على بلدة بيت حانون قبل أيام".

ومن جانبها، أفادت طواقم الإنقاذ بعثورها على جثمان الشهيد خالد أحمد الكفارنة، على سطح مدرسة الشوا في بلدة بيت حانون.