الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول كمين رفح أمس

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد 4-5-2025، تفاصيل كمين رفح الذي وقع أمس وقتل خلاله ضابط وجندي.

وقال هيلل بيتون روزين مراسل القناة 14: "التحقيق في الكمين الذي وقع به جنود الجيش في رفح: تبيّن أن قوات الجيش رصدت بواسطة طائرة بدون طيار فتحة نفق داخل أحد المباني، وطلبت تنفيذ هجوم على المنزل بواسطة طائرة حربية، وتمت الموافقة على ذلك". وفق قوله.

وأضاف روزين: "مع ذلك، تقرر في النهاية، لسبب غير واضح، مهاجمة مبنى مجاور، والدخول إليه، واستخدام وسائل قتالية أخرى ضد فتحة النفق". على حد قوله.

وتابع المراسل: "أثناء دخول قوة من وحدة الهندسة "يهلوم"، تم تفجير عبوة ناسفة قوية في القوة". بحسب قوله.