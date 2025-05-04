كتائب القسام تعلن إيقاع قوة للاحتلال بكمين مركب شرق رفح

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد 4-5-2025، إيقاعها قوة هندسية من جيش الاحتلال في كمين مركب شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة أمس السبت.

وقالت كتائب القسام في تصريح لها: خلال كمين مركب أمس السبت.. تمكن مجاهدو القسام من استدراج قوة هندسية صهيونية لعين نفق مفخخة مُسبقاً حيث بدأت العملية بالاشتباك مع أفراد القوة وأجهز مجاهدونا على عدد منهم من مسافة الصفر".

وأضافت: "وفور تقدم عدد من الجنود لعين النفق تم تفجيرها بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح، ثم تقدم مجاهدونا واستهدفوا دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" ورصد مجاهدونا عمليات انتشال القتلى وإجلاء الجرحى من المكان في منطقة مسجد "الزهراء" بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع".