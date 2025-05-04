حزب الله: العملية البطولية اليمنية تؤكد فشل العدوان الأميركي

فلسطين اليوم

أشاد حزب الله، اليوم الأحد 4-5-2025، بالعملية النوعية للقوات المسلحة اليمنية التي استهدفت مطار "بن غوريون" في قلب ‏كيان الاحتلال.

وقال حزب الله في بيان له: "إن هذا الهجوم البطولي يُؤكد مجددًا فشل العدوان الأميركي البريطاني على اليمن، وعجزه عن كسر ‏إرادة الشعب اليمني الصلبة أو دفعه للتراجع عن موقفه المشرف في مساندة غزة وفك الحصار عنها، ‏وفي مواجهة حرب الإبادة التي يشنّها العدو الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء".‏

وأضاف: "إن الموقف الثابت والراسخ للشعب اليمني العزيز وقيادته الحكيمة والشجاعة في دعم غزة وشعبها ‏المقاوم، رغم استمرار العدوان والحصار الخانق عليه، هو مبعث اعتزاز وفخر لكل أحرار الأمة".

نص البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

بيان صادر عن حزب الله:‏

يُشيد حزب الله بالعملية النوعية للقوات المسلحة اليمنية التي استهدفت مطار "بن غوريون" في قلب ‏الكيان المؤقت، خارقةً كل أنظمة الدفاع الصهيونية والأميركية، ومحققةً هدفها بدقة عالية محطمة ‏جبروت هذا الكيان.‏

إن هذا الهجوم البطولي يُؤكد مجددًا فشل العدوان الأميركي البريطاني على اليمن، وعجزه عن كسر ‏إرادة الشعب اليمني الصلبة أو دفعه للتراجع عن موقفه المشرف في مساندة غزة وفك الحصار عنها، ‏وفي مواجهة حرب الإبادة التي يشنّها العدو الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء.‏

إن الموقف الثابت والراسخ للشعب اليمني العزيز وقيادته الحكيمة والشجاعة في دعم غزة وشعبها ‏المقاوم، رغم استمرار العدوان والحصار الخانق عليه، هو مبعث اعتزاز وفخر لكل أحرار الأمة، وهو ‏حجة على جميع الدول والشعوب العربية والإسلامية، ويُحتّم على الجميع مهما كانت الظروف أن ‏يُسخّروا كل ما لديهم من قدرات في سبيل مساندة غزة وأهلها.‏‏ ‏

الأحد 04-05- 2025‏

‏06 ذو القعدة 1446 هـ