تفاصيل جديدة حول الصاروخ الذي أصاب مطار "بن جوريون"

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد 4-5-2025، عن تفاصيل جديدة حول الصاروخ اليمني الذي أصاب مطار "بن جوريون" في مدينة يافا المحتلة.

وقال يوسي يهوشع من صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين كبار: "الصاروخ الذي أصاب مطار بن غوريون ليس صاروخًا جديدًا أو خاصًا، وأنظمة الدفاع الإسرائيلية اعترضت صواريخ مماثلة عدة مرات في الماضي".

وأضاف يهوشع: "أُطلق صاروخ اعتراضي من نظام "حيتس 3" أولًا، لكنه أخطأ الهدف. ويجري حاليًا تحقيق لفحص احتمال وجود عطل فني أو خطأ تشغيلي، على الرغم من عدم وجود مشكلة في تحديد الهدف".

وتابع قائلاً: "بعد ذلك مباشرة، أُطلق صاروخ اعتراضي من نظام "ثاد" الأمريكي، الذي كان بمثابة طبقة دفاع ثانية، ولكنه أخطأ هو الآخر".

وتجدر الإشارة إلى أن نسب اعتراض نظام "حيتس" أعلى من نسب اعتراض النظام الأمريكي، وتُعتبر نسب الاعتراض الإجمالية للجيش الإسرائيلي الأعلى. ومع ذلك، لا يوفر أي نظام دفاعي نجاحًا بنسبة 100%.