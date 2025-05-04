نتنياهو يعقد اجتماعاً عاجلاً اليوم.. ما السبب؟

فلسطين اليوم

ذكرت مصادر عبرية، اليوم الأحد 4-5-2025، أن رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعاً عاجلاً اليوم.

وقالت المصادر ذاتها: "رئيس الوزراء الاسرائيلي سيعقد اجتماع أمني عاجل الساعة 15:00 في أعقاب إطلاق الصاروخ من اليمن".

وكانت ذكرت مصادر عبرية، اليوم الأحد، أن عدد من الإسرائيليين أصيبوا جراء إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية، وقع في منطقة مطار اللد "بن غوريون".

ووفق وسائل إعلام عبرية، فقد أصيب عدد من الإسرائيليين جراء سقوط شظايا قرب مطار بن غوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وحسب يديعوت أحرونوت عن رئيس لجنة موظفي هيئة الطيران المدني: فالمصابين جراء سقوط الصاروخ بالقرب من مبنى الركاب رقم 3.

وحسب القناة 12 الإسرائيلية: فقد قررت إسرائيل وقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن غوريون.

فيما فشلت منظومة ثاد وحيتس ٣ من اعتراض الصاروخ، حيث أفاد مراسل القناة 12، أن أنظمة الدفاع الجوي لم تنجح في اعتراض الصاروخ اليمني، وسقط في منطقة مطار بن غوريون.

وحسب "يسرائيل هيوم": فإن ملايين الإسرائيليين يفرون إلى الملاجئ بعد سقوط صاروخ أطلق من اليمن.