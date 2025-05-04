الأورومتوسطي: الآلية الجديدة لإدخال المساعدات تهدف لتجويع المدنيين

فلسطين اليوم

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد 4-5-2025، أن الآلية الإسرائيلية المقترحة لإدخال المساعدات إلى غزة ليست إنسانية وتهدف إلى هندسة تجويع المدنيين".

وقال المرصد في تصريحات له: "الآلية المقترحة مناورة جديدة لإطالة أمد الحصار الشامل غير القانوني على القطاع وإضفاء طابع إنساني زائف على جريمة التجويع لشرعنتها".

وأضاف: "تقييد كل عائلة بطرد مساعدات واحد أسبوعيًا- وفق الآلية المقترحة- لا يلبّي الحد الأدنى من متطلبات مواجهة المجاعة".

وتابع المرصد: "الآلية تُنذر بخطر بالغ يتمثل في استخدام المساعدات كأداة جديدة في مشروع التهجير القسري تحت غطاء إنساني".

وأوضح أن الآلية المقترحة تفتح مسارًا فعليًا لفرض سيطرة إسرائيلية دائمة على أجزاء من القطاع.

وقال المرصد: "إدارة "إسرائيل" للآلية له أغراض غير معلنة من بينها الحصول على قاعدة بيانات محدثة لتفاصيل المدنيين وتوظيفها في ملاحقتهم واستهدافهم وابتزازهم".

وأضاف: "الآلية المقترحة تستهدف تقويض وكالة "أونروا" والمؤسسات الإغاثية الفلسطينية والدولية من خلال استبعادها المتعمّد بحجّة "التحييد السياسي".

وطالبت المجتمع الدولي عدم الانخراط في الآلية أو التعامل معها أو تمويلها بأي شكل والضغط على "إسرائيل" لإلغائها فورًا.