"الجهاد" تبارك الضربة النوعية اليمنية على مطار "اللد"

فلسطين اليوم

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد 4-5-2025، الضربة النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية على مطار "اللد".

وقالت الحركة في بيان لها: "نبارك الضربة النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية واستهداف مطار اللد في قلب يافا المحتلة، ردا على العدوان الأمريكي والصهيوني المتواصل على اليمن واستمرار الحصار وحرب الإبادة في غزة".

وأشادت "الجهاد" بشجاعة الشعب اليمني وبطولاته وتمسكه بإسناد شعبنا الفلسطيني في غزة رغم التضحيات الكبيرة التي يتكبدها.

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

نبارك الضربة النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية واستهداف مطار اللد في قلب يافا المحتلة، ردا على العدوان الأمريكي والصهيوني المتواصل على اليمن واستمرار الحصار وحرب الإبادة في غزة.

وإننا بهذه المناسبة نشيد بشجاعة الشعب اليمني وبطولاته وتمسكه بإسناد شعبنا الفلسطيني في غزة رغم التضحيات الكبيرة التي يتكبدها.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأحد 6 ذي القعدة 1446 هجرية، 4 مايو 2025 م.