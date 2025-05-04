أسرى "جلبوع" يتعرضون لاقتحامات مستمرة من وحدات القمع

فلسطين اليوم

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونقلا عن محاميها، اليوم الأحد 4-5-2025، بأن الوضع في سجن "جلبوع" صعب جدا، حيث تتعمد ادارة المعتقل قمع الأسرى، واقتحام غرفهم وضربهم، والاعتداء عليهم بشكل وحشي ومخيف.

وأوضحت الهيئة، أن هناك الكثير من الأسرى مصابين بكسور بالأضلاع، ومشاكل بالسمع والبصر، وأوجاع بالبطن بسبب الضربات على الرأس والعينين، والبطن، من قبل السجانين، حيث تعرضوا بتاريخ 21/4/2025 لاقتحام من قبل وحدات القمع برفقة الكلاب البوليسية الشرسة، التي مزقت أرجلهم، بمخالبها الحادة، وسببت لهم جروحا، وإصابات عديدة.

وبينت أنه تعرض الأسرى لاقتحام آخر بتاريخ 28/4/2025 حيث اقتحمت وحدات القمع غرفة (16)، في قسم (5)، وقاموا بضرب 8 أسرى بداخل الغرفة بشكل هستيري.

ومن جانبه، قال محامي الهيئة: "إن مرض السكابيوس ينتشر بشكل كبير بين الأسرى، ولا يوجد اي علاج يقدم لهم، وهناك بعض منهم ينتشر على اجسادهم (الدمامل)، كما تتم معاقبتهم بحرمانهم من الخروج الى الفورة".

وأضاف المحامي: "الأسير إبراهيم الرمادي (23 عاماً) حي الشيخ جراح/ القدس، يعاني من مرض الشقيقة، ومن وجود ماء في القلب منذ طفولته، وهو بحاجة ماسة الى ادوية خاصة به، ولكن منذ اعتقاله لم يحصل على أي نوع من الأدوية، كذلك أصيب منذ أشهر بمرض السكابيوس ويعاني منه كثيرا".

كما يعاني الأسير ناصر بعارة (29 عاما)، من مدينة نابلس من كسور في الاضلاع، ورضوض في جميع أنحاء جسمه بسبب الضرب الذي تعرض له من قبل السجانين خلال عملية القمع.