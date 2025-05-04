دمار كبير يطال البنية التحتية لمخيم جنين ومحيطه

فلسطين اليوم

أكد مدير بلدية جنين ممدوح عساف، اليوم الأحد 4-5-2025، أن المخيم والأحياء السكنية المحيطة به وعددها ستة، تعاني من تدمير البنية التحتية بالكامل من خطوط مياه وصرف صحي.

وقال عساف في حديث لصوت فلسطين: "طواقم البلدية تمكنت أول أمس من إزالة ساتر ترابي على مدخل مستشفى جنين الشمالي، منوها إلى تجريف الاحتلال للشوارع الرئيسية بالمدينة والتي يقدر طولها ب 37 كيلو متراً، في ظل خطورة الوصول الى تلك الأحياء نتيجة تمركز قوات الاحتلال فيها".

وأوضح أن البلدية لجأت إلى أساليب تقليدية في محاولة منها لإيصال المياه لبعض الاحياء التي عانت من انقطاع المياه لأكثر من 100 يوم على التوالي، منوها إلى أن الاحتلال منع طواقم البلدية من الوصول الى بئر "السعادة" المصدر الرئيسي المغذي لمدينة جنين.