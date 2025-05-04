وصول 40 شهيداً خلال 24 ساعة يرفع حصيلة العدوان لـ 52,535

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية- غزة اليوم الأحد 4 مايو 2025، وصول 40 شهيداً مستشفيات قطاع غزة بالإضصافة لـ 125 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

ووفق التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 52,535 شهيد و 118,491 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م، فيما بلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 (2,436 شهيد، 6,450 اصابة)



