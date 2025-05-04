بعد قصف مطار "بن غريون".. أبو عبيدة يوجه رسالة لليمن

فلسطين اليوم

وجه الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة اليوم الأحد 4 مايو 20256، رسالة إلى اليمن بعد قصفه مطار اللد "بن غريون".

وقال أبو عبيدة: المجد لليمن صنو فلسطين وهي تواصل تحديها لأعتى قوى الظلم وتأبى الخنوع أو الانكسار رغم ما تتعرض له من عدوانٍ، وتصعّد من هجماتها على قلب الكيان الصهيوني المسخ متجاوزةً المنظومات الأكثر تطوراً في العالم لتصيب أهدافها بدقة، ألا سدد الله رميكم، وبارك جهادكم، وتقبل الله تضحياتكم، أنتم منا ونحن منكم.

وأصيب عدد من الإسرائيليين أصيبوا جراء إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية ، وقع في منطقة مطار اللد "بن غريون".

ووفق وسائل إعلام عبرية، فقد أصيب عدد من الإسرائيليين جراء سقوط شظايا قرب مطار بن غوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وحسب يديعوت أحرونوت عن رئيس لجنة موظفي هيئة الطيران المدني: فالمصابين جراء سقوط الصاروخ بالقرب من مبنى الركاب رقم 3.

وحسب القناة 12 الإسرائيلية: فقد قررت إسرائيل وقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن غوريون.

فيما فشلت منظومة ثاد وحيتس ٣ من اعتراض الصاروخ، حيث أفاد مراسل القناة 12، أن أنظمة الدفاع الجوي لم تنجح في اعتراض الصاروخ اليمني، وسقط في منطقة مطار بن غوريون.