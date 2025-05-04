الصحة: وقود المستشفيات يكفي لـ3 أيام فقط و"إسرائيل" تمنع الوصول لأماكن تخزينه

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية-غزة اليوم الأحد 4 مايو 2025، أن الاحتلال الاسرائيلي يمنع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بحجة انها تقع في مناطق حمراء .

وأوضحت الصحة، أن إعاقة وصول امدادات الوقود للمستشفيات يهدد بتوقفها عن العمل والتي تعتمد على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة .

وشددت الوزارة، على أن مايتوفر من كميات الوقود في المستشفيات تكفي لمدة 3 أيام فقط.

وتشن "إسرائيل" حرب إبادة واسعة منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أدى لارتقاء أكثر من 52,495 شهيد و 118,366 اصابة ودمرت العشرات من المستشفيات، وتمنع إدخال المستلزمات الطبية والأدوية، الأمر الذي يهدد آلاف المرضى والجرحى بالموت.