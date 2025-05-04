الأونروا: الوضع الإنساني في قطاع غزة يفوق التصور

فلسطين اليوم

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الأحد 4 مايو 2025، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يفوق التصور.

وأضافت الأونروا في تصريح عبر منصة "إكس"، أنه مع دخول الحصار الشامل على غزة أسبوعه التاسع، لا بد من تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق.

وجددت الوكالة الأممية المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

والجمعة، حذر مفوض عام "الأونروا" فيليب لازاريني في منشور على "إكس"، من أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة "سيقتل بصمت" مزيدا من الأطفال والنساء يوميا، إلى جانب من يُقتلون جراء القصف.

ومنذ 2 من آذار/ مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية هناك.