10 شهداء جُلهم نساء في قصف خيمة بخانيونس

فلسطين اليوم

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد 4 مايو 2025، قصفها لمناطق متفرقة من قطاع غزة، مخلفة عدد من الشهداء والجرحى، جلهم من النساء والأطفال.

فقد ارتقى 10 شهداء بينهم 7 نساء وطفل في قصف خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غرب مدينة خانيونس.

والشهداء هم:

- وعد محمد أحمد أبو موسى.

- حفصة سمير رزق صيام.

- أمين محروس سلام صيام.

- سهام سليمان محمد صيام/ زوجة أمين

- انتصار سمير سلام صيام.

- سمير رزق سلام صيام.

- هناء ناصر مصطفى صيام.

- ليلى محمد مسلم صيام.

- دلال مصطفى محمد صيام.

- سراج رائد ابو شعر.

كما ارتقت شهيدة و10 إصابات جراء قصف الاحتلال "الإسرائيلي" منزلًا في منطقة مخيم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

ووفق مصادر في مستشفى العودة فقد ارتقت الشهيد فاطمة أبو هويشل، فيما أصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية على منزل لعائلة أبو هويشل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.











