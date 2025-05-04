بالفيديو صاروخ يمني يصيب "إسرائيليين" ويوقف عمل مطار "بن غريون"

فلسطين اليوم

قالت مصادر عبرية اليوم الأحد 4 مايو 2025، أن عدد من الإسرائيليين أصيبوا جراء إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية ، وقع في منطقة مطار اللد "بن غريون".

ووفق وسائل إعلام عبرية، فقد أصيب عدد من الإسرائيليين جراء سقوط شظايا قرب مطار بن غوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وحسب يديعوت أحرونوت عن رئيس لجنة موظفي هيئة الطيران المدني: فالمصابين جراء سقوط الصاروخ بالقرب من مبنى الركاب رقم 3.

وحسب القناة 12 الإسرائيلية: فقد قررت إسرائيل وقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن غوريون.

فيما فشلت منظومة ثاد وحيتس ٣ من اعتراض الصاروخ، حيث أفاد مراسل القناة 12، أن أنظمة الدفاع الجوي لم تنجح في اعتراض الصاروخ اليمني، وسقط في منطقة مطار بن غوريون.

وحسب "يسرائيل هيوم": فإن ملايين الإسرائيليين يفرون إلى الملاجئ بعد سقوط صاروخ أطلق من اليمن.