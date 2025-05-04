- هآرتس: زيارة ترمب للمنطقة قد تنضج صفقة تبادل

فلسطين اليوم

قالت صحيفة هآرتس عن مصادر سياسية اليوم الأحد 4 مايو 2025، أن "إسرائيل" ترى أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المنطقة من شأنها أن تساعد على نضوج صفقة مع حماس.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة مخلفاً عشرات الشهداء والجرحى يومياً، فيما بدأ بإرسال أوامر تعبئة إلى عناصر الاحتياط، تمهيداً لاستدعاء عشرات الآلاف منهم بهدف توسيع نطاق حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة،

وعلى صعيد الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة بسبب منع الاحتلال إدخال المساعدات إليه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع الوفيات بسبب سياسة التجويع، إلى 57 شهيداً، مشيراً إلى أن العدد مرشح للزيادة في ظل إغلاق المعابر، ومنع إدخال المساعدات وحليب الأطفال والمكملات الغذائية.