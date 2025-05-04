ضباط وجنود صهاينة يرفضون المشاركة في الحرب حال توسيع عملية غزة

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأحد 4 مايو 2025، نقلاً عن مصادر، أن عدداً كبيراً من الضباط والجنود أخطروا قادتهم بنيتهم عدم الالتزام بالقتال في إطار توسيع عملية غزة.

ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن جيش الاحتلال طلب قبل أيام من عشرات آلاف جنود الاحتياط بدء الاستعداد للعودة إلى القتال بغزة.

فيما قال جندي احتياط: أن عدداً كبيراً من الجنود أصبحوا يتهربون من الخدمة العسكرية مؤخرًا ويبحثون عن أعذار.

وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت عن البدء بإرسال أوامر تعبئة إلى عناصر الاحتياط، تمهيداً لاستدعاء عشرات الآلاف منهم بهدف توسيع نطاق حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت.