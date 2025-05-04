غزة تدخل رسميًا في مرحلة مجاعة حقيقية

فلسطين اليوم

قال جهاد أبو حليب القائم بأعمال محافظ خان يونس وممثل المحافظات الجنوبية، أن قطاع غزة دخل فعليًا في مرحلة مجاعة حقيقية تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان محاصر.

وبالاستناد إلى التقارير الميدانية اليومية والتواصل المستمر مع المؤسسات الصحية والإغاثية المحلية والدولية، أكد ابو حليب، أن الانهيار الكامل لمنظومة الأمن الغذائي، والنقص الحاد في المواد الأساسية، وغياب المياه النظيفة، وانتشار الأمراض الناتجة عن الجوع وسوء التغذية، كلها مؤشرات واضحة على كارثة إنسانية تتعمق يومًا بعد يوم. أطفال يموتون جوعًا، ومرضى بلا دواء، وأسر بأكملها تعيش على بقايا لا تكفي لحياة كريمة.أبو حليب: لقد تجاوزنا مرحلة التحذير. نحن الآن في قلب المجاعة.

وحمل، المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، المسؤولية الكاملة عن هذا الصمت القاتل، ودعا أبو حليب إلى تحرك فوري لفتح المعابر بشكل دائم وآمن، وضمان تدفق المساعدات الغذائية والطبية دون أي عراقيل أو اشتراطات سياسية.



وأكد، أن قطاع غزة ليس ساحة صراع فقط، بل موطنٌ للمدنيين، للنساء، للأطفال، ولكل من يحلم بحياة بكرامة وأمن، فغزة تختنق. غزة تجوع. غزة تستغيث.