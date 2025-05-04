مقتل ضابط وجندي.. تفاصيل الكمين الذي وقعت به قوة صهيونية في رفح

فلسطين اليوم

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد 4 مايو 2025، تفاصيل عن الكمين الذي وقعت به قوة من وحدة الهندسة "يهلوم" في رفح جنوب قطاع غزة يوم أمس.

وأدى الكمين، لمقتل ضابط وجندي: القوة التي تعمل تحت لواء "جولاني" في منطقة رفح.

ووفق الإذاعة، خلال التمشيط، وحوالي الساعة 17:30، انفجرت عبوة ناسفة داخل فتحة النفق، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين أحدهما في حالة خطيرة.

وحسب الإذاعة، فالقوة أجرت عمليات مسح وتمشيط أولية داخل المبنى وفتحة النفق قبل الدخول، لكن رغم ذلك لم تكتشف العبوة الناسفة.

ووفقاً لصحيفة هآرتس، فإن عدد الجنود القتلى بغزة وصل إلى 6 منذ قررت إسرائيل خرق وقف إطلاق النار.

وكشفت الصحيفة، أن عدد كبير من الضباط والجنود أخطروا قادتهم بنيتهم عدم الالتزام بالقتال في إطار توسيع عملية غزة.







