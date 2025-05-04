الإعلام العبري يكشف تفاصيل 3 أحداث أمنية خطيرة حدثت في غزة

فلسطين اليوم

كشف موقع "والا" العبري اليوم الأحد 4 مايو 2025، بعض تفاصيل ثلاث أحداث أمنية خطيرة وقعت أمس في قطاع غزة.

ووفق الموقع، فالحدث الأول، كان مقتل نقيب وجندي وإصابة 2 بجروح خطرة من وحدة مكافحة الأنفاق "يهلوم" بانفجار عبوة ناسفة داخل نفق في رفح جنوبي قطاع غزة.

أما الحدث الثاني، ففي حوالي الساعة 15:30 في حي التفاح، أُصيب جنديان من كتيبة الدروع 46 التابعة للواء 401. حيث أطلق الجنود قذيفة دبابة من موقع تابع للجيش، ويبدو أن القذيفة كانت معطوبة وانفجرت، مما أدى إلى إصابة جنديين.

وفيما بالحدث الثالث بيتعلق بإصابة جندي احتياط من الكتيبة 7007 التابعة للواء 16 أصيب بجروح خطيرة خلال هجوم على قوة عسكرية شمالي القطاع.



وكانت إذاعة جيش الاحتلال، كشفت تفاصيل عن الكمين الذي وقعت به قوة من وحدة الهندسة "يهلوم" في رفح جنوب قطاع غزة يوم أمس.

وأدى الكمين، لمقتل ضابط وجندي: القوة التي تعمل تحت لواء "جولاني" في منطقة رفح.

ووفق الإذاعة، خلال التمشيط، وحوالي الساعة 17:30، انفجرت عبوة ناسفة داخل فتحة النفق، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين أحدهما في حالة خطيرة.

وحسب الإذاعة، فالقوة أجرت عمليات مسح وتمشيط أولية داخل المبنى وفتحة النفق قبل الدخول، لكن رغم ذلك لم تكتشف العبوة الناسفة.