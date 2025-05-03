مستوطنون يحتجزون 3 صحفيين وناشطاً شمال رام الله

فلسطين اليوم

احتجز مستوطنون مسلحون، اليوم السبت، ثلاثة صحفيين وناشطًا حقوقيًا أثناء توثيقهم لاعتداءات استيطانية في محيط قرية المغير شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن الصحفيين محمد تركمان، كريم خمايسة، وأحمد الخطيب كانوا في مهمة صحفية لتوثيق عمليات هدم خيام نفذها مستوطنون في المنطقة عندما اعترضتهم مركبة للمستوطنين. وأضافت المصادر أن المستوطنين ترجلوا من المركبة، حاولوا نزع مفتاح السيارة ومنعوا الصحفيين من المغادرة، كما قاموا بمحاولة الاستيلاء على الهاتف المستخدم في التوثيق ووجهوا تهديدات مباشرة بالقتل إذا عادوا إلى الموقع.

وتستمر قرية المغير في التعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال، في إطار محاولاتهم المستمرة للسيطرة على أراضي المواطنين وتهجير سكان المناطق الريفية.