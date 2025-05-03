الرئاسة التركية: تركيا لن تفتح مجالها الجوي أمام طائرة نتنياهو المتوجهة لأذربيجان

فلسطين اليوم

أعلن مكتب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن تركيا لن تفتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً التزام أنقرة بقرارها السابق بإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية.

وأوضح المكتب أن هذا القرار يشمل أيضاً زيارة نتنياهو المرتقبة إلى أذربيجان، والمقررة بين 7 و11 مايو/أيار الجاري، مشدداً على أن “الادعاء بأن تركيا فتحت مجالها الجوي لطائرة نتنياهو عارٍ عن الصحة، ولا يستند إلى أي دليل”.

وجاء هذا التوضيح بعد تداول تقارير إعلامية ومزاعم على مواقع التواصل الاجتماعي أفادت بأن تركيا قد تسمح بمرور طائرة نتنياهو بناء على طلب من باكو، الأمر الذي نفته الرئاسة التركية بشكل قاطع.

وأكد المكتب الإعلامي في بيان أن إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية يأتي في سياق الموقف التركي الرافض لما وصفه بـ”سياسة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في غزة”، مشيراً إلى أن تركيا “مستمرة في دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني”.