مبادرة لتنظيم شبكة الكهرباء في مخيم "برج البراجنة"

فلسطين اليوم

نفّذت هيئة المؤسسات الفلسطينية “شبكة” مبادرة مجتمعية في حي البرقجي داخل مخيم برج البراجنة، استهدفت رفع الأسلاك الكهربائية المكشوفة والخطرة وتنظيم تمديدات الكهرباء، في خطوة تهدف إلى تعزيز شروط السلامة العامة والحد من المخاطر اليومية التي تواجه السكان.

وجاءت هذه المبادرة استجابة لحاجة ملحة في الحي، الذي يشهد تداخلاً خطيراً بين تمديدات الكهرباء وأنابيب المياه، ما يعرض حياة الأهالي للخطر ويزيد من احتمالات حدوث حرائق أو صدمات كهربائية.

وأكد القائمون على المبادرة أن هذا التدخل يأتي ضمن خطة أشمل لتحسين البنية التحتية داخل المخيمات، ومواصلة العمل على توفير بيئة أكثر أماناً لسكانها، بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المحلي.