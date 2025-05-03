شهيدة و5 جرحى بقصف الاحتلال لدير البلح

فلسطين اليوم

استُشهدت مواطنة وأصيب 5 آخرون، اليوم السبت 3-5-2025، بقصف الاحتلال خيمة نازحين في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية: "شهيدة و5اصابات وصلوا الى مستشفى شهداء الأقصى بقصف خيمه تأوي نازحين في منطقة البركة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة".

كما قصف طيران الاحتلال أرضاً بمخيم الرحمة للنازحين في منطقة المسلخ، غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، بعد قصف الاحتلال مجموعة منهم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن مسيرة للاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين، ما أدى لاستشهاد عدد منهم ومن بينهم أطفال، وإصابة آخرين بجروح، في منطقة المواصي غرب مدينة رفح.