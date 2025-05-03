حزب الله يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

فلسطين اليوم

دانت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، اليوم السبت 3-5-2025، العدوان الإسرائيلي الغادر الذي استهدف سوريا في اعتداءٍ سافر على أراضيها.

وأوضح حزب الله في بيان له، أن عدوان الاحتلال يأتي خلف ذرائع وشعارات واهية لتنفيذ مشاريعه التوسعية والتفتيتية، والتي تهدف إلى تفكيك سوريا ‏وتقسيمها وزرع الفتن بين أبنائها.‏

وقال: "إن هذا العدوان الصهيوني هو محاولة واضحة لِتقويض استقرار الدولة السورية وإضعاف قدراتها، ‏وهو يأتي في نفس سياق اعتداءاته المستمرة على لبنان وقطاع غزة".‏

وشدد حزب الله على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا كدولة مستقلة. معرباً عن ‏ثقته بأن أبناء سوريا الشرفاء سيكونون سداً منيعاً أمام هذه المخططات المشبوهة.

نص البيان كاملاً:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

بيان صادر عن حزب الله

يُدين حزب الله العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف سوريا في اعتداءٍ سافر على أراضيها، مُتلطيًا ‏خلف ذرائع وشعارات واهية لتنفيذ مشاريعه التوسعية والتفتيتية، والتي تهدف إلى تفكيك سوريا ‏وتقسيمها وزرع الفتن بين أبنائها.‏

إن هذا العدوان الصهيوني هو محاولة واضحة لِتقويض استقرار الدولة السورية وإضعاف قدراتها، ‏وهو يأتي في نفس سياق اعتداءاته المستمرة على لبنان وقطاع غزة.‏

إننا في حزب الله إذ نُشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا كدولة مستقلة. نُعرب عن ‏ثقتنا بأن أبناء سوريا الشرفاء سيكونون سداً منيعاً أمام هذه المخططات المشبوهة، وندعو المجتمع ‏الدولي وخاصةً الدول العربية إلى التحرك العاجل لِوقف هذا العدوان ضد دول المنطقة واستقرارها ‏وسيادتها وأمنها.‏

السبت 03-05- 2025‏

‏05 ذو القعدة 1446 هـ