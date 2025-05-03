الشعبية: الاحتلال مسؤول عن مظاهر الفوضى والفلتان بغزة

فلسطين اليوم

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت 3-5-2025، من خطورة ما تشهده مناطق القطاع من مظاهر فوضى وانفلات أمني واعتداءات على الممتلكات وترويع للمواطنين.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها: "ندين ظواهر الفوضى والانفلات الأمني بكل قوة، ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها، باعتباره الجهة التي خلقت هذا الواقع المأساوي عبر القصف والتدمير وسياسة الحصار والتجويع الممنهجة".

وأضافت: "نؤكد دعمنا الكامل للإجراءات الأمنية في غزة لملاحقة الخارجين عن القانون والمتعاونين مع الاحتلال وإدانتنا لاستهداف الاحتلال لعناصر الأجهزة الشرطية".

وتابعت "الشعبية": ندعو إلى تشكيل لجان حراسة شعبية في مختلف مناطق قطاع غزة، بمشاركة الفعاليات الوطنية والاجتماعية والوجهاء والشباب، من أجل حماية الممتلكات العامة والخاصة".

كما حذرت من محاولات بعض كبار التجار والمتنفذين ورجال الأعمال استغلال الوضع الراهن لتحقيق مكاسب خاصة، من خلال احتكار المواد الأساسية ورفع الأسعار.

وختمت الشعبية: اللحظة الراهنة تتطلب من جميع قوى شعبنا، وفئاته ومكوناته، أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية، وتوحد صفوفها في وجه المؤامرات".