ماذا قال أنشيلوتي حول مستقبله مع ريال مدريد؟

فلسطين اليوم

أفصح مدرب نادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، اليوم السبت، عن مستقبله مع الفريق الإسباني، ومدى صحة التكهنات التي تربطه بتدريب منتخب البرازيل.

جاءت تصريحات أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام سلتا فيغو، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني، وذلك بعدما تصاعدت الشائعات مؤخرا حول إمكانية رحيله عن النادي الملكي بنهاية الموسم الحالي.

وخرج ريال مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال، وخسارته لنهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة السبت الماضي، قد أدى إلى تكهنات واسعة حول مستقبل المدرب الإيطالي، خاصة مع وجود تقارير تشير إلى اهتمام المنتخب البرازيلي بالتعاقد معه.

وقال أنشيلوتي: "علاقتي بنادي ريال مدريد ممتازة، ولا نتحمل مسؤولية ما يتم تداوله في الإعلام، لأن أغلب المعلومات غير دقيقة".

وأضاف: "لن أقول شيئا الآن، لا أعرف ماذا سيحدث، لكن أي وداع سيكون رائعا، لم أواجه أي مشكلة مع النادي منذ ست سنوات، وستظل الأمور كما هي حتى آخر يوم لي هنا، والذي لا أعرف متى سيكون تحديدا، ربما يكون ذلك في 25 مايو الجاري" بعد نهاية منافسات الدوري الإسباني".

وحول انتقاله لتدريب البرازيل، قال أنشيلوتي: "الحقيقة أنني أكن الكثير من المودة للفريق، للاعبين، وللجماهير. وسأتحدث عن مستقبلي، في 25 من الشهر الجاري".

وبخصوص ما إذا كان هذا الموسم سينتهي بتتويج ريال مدريد بالدوري، علق أنشيلوتي: "لا، ولكن ليس من الضروري أن أجيب الآن على أسئلة تتعلق بما قد يحدث بعد 25 مايو".

وختم قائلا: "أعلم أنني أخيب ظنكم بما أقوله، لكن هذا لا يعنيني، لأن تركيزي ينصب فقط على مهمتي هنا".