إصابة طفل برصاص الاحتلال جنوب جنين

فلسطين اليوم

أصيب، مساء اليوم السبت 3-5-2025، طفل برصاص الاحتلال في بلدة الزبابدة جنوب جنين بالضفة المحتلة.

وقال الهلال الأحمر: "إن طواقمه نقلت إصابة بالرصاص الحي في القدم لطفل (13 عاما) في منطقة الزبابدة، وجرى نقله إلى المستشفى وهو في وضع صحي مستقر".

جدير ذكره أن قرى محافظة جنين تشهد اقتحامات شبه يومية مع استمرار العدوان على المدينة والمخيم لليوم الـ 103 على التوالي، حيث تُسجّل تحركات عسكرية يومية في غالبية قرى المحافظة، إلى جانب تواجد دائم لدوريات وآليات الاحتلال.