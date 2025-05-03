الشيخ قاسم: فلسطين كانت أولوية لدى الشهيد السيد "نصر الله"

فلسطين اليوم

أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ، نعيم قاسم، اليوم السبت 3-5-2025، أن فلسطين كانت أولوية لدى الشهيد السيد حسن نصر الله.

وقال الشيخ قاسم في مقابلة مع مجلة "اقتدار": "كان السيد حسن نصر الله يثق بجمهور المقاومة ويعتبرهم أوفياء ومستعدّين للتضحية دائمًا، واهتمّ بشؤونهم الحياتية كالتعليم والصحة والزراعة والخدمات. كان رقيق القلب، يُحب الناس ويُبادِلهم المشاعر".

وأضاف: "كانت فلسطين أولوية عنده من منطلق ديني وواجب الجهاد، ووفاءً لنهج الإمام الخميني (قده)، وأيضًا من منظور سياسي لحماية لبنان والمنطقة من الخطر الإسرائيلي، وكان مؤمنًا بقناعة راسخة أن "إسرائيل" إلى زوال".

وتابع الشيخ قاسم: "كان يتابع الأحداث بدقة، ويقرأ كثيرًا خاصة عن العدو، مما منحه فهمًا واسعًا ودقة في المواقف".

وأوضح أنه "ترسخت مقاومة "إسرائيل" كأولوية وثابت أساسي في وجود حزب الله، وهي مقدّمة على كل شيء، وتُحدّد توجهاته الداخلية ومواقفه السياسية".

وبين الأمين العام لحزب الله أن سلاح المقاومة موجَّه فقط ضد العدو الإسرائيلي، ولا يستخدم في الداخل اللبناني".

وشدد قاسم على أن "التقويم واجب وفاءً للشهداء، لاكتشاف الخلل وتصحيح المسار، ونراجع السياسات والأساليب لبناء مرحلة جديدة، مع التمسك بالمبادئ وتطوير الأدوات بحسب التجارب".