هل تُطبع السعودية مع "إسرائيل" خلال زيارة ترامب؟

فلسطين اليوم

كشفت مصادر عربية مطلعة، اليوم السبت 3-5-2025، عن أن المملكة العربية السعودية غير معنية ببحث التطبيع مع "إسرائيل" خلال زيارة ترامب المتوقعة لها.

وقال مصدران عربيان: "إن الرياض أبلغت واشنطن أنها غير معنية ببحث أي ملف يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل خلال زيارة دونالد ترامب المرتقبة إلى الخليج".

وعللت المصادر أن هذا الموقف من الرياض يأتي "خشية الإحراج السياسي". على حد قولها.

ومن المرتقب أن يزور الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال شهر مايو الحالي كلا من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وكانت قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت: "إن زيارة ترامب المقبلة إلى السعودية وقطر والإمارات ستجري في الفترة من 13 إلى 16 من مايو".

جدير ذكره أن هذه ثاني رحلة دولية يجريها الرئيس الأميركي منذ تنصيبه في 20 يناير، بعد زيارته المقرّرة إلى الفاتيكان لحضور مراسم جنازة البابا فرنسيس.